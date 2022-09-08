نقيب الصيادين: وعود إسرائيلية باستنئاف تصدير الأسماك للضفة

كشف نقيب الصيادين نزار عياش، اليوم الخميس، عن وعود إسرائيلية باستئناف تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد المقبل، بعد قرابة شهر من توقفه جراء العدوان الأخير على القطاع.

وقال عياش في تصريحات لإذاعة محلية:" إن أحوال الصيادين في قطاع غزة صعبة جداً، وتوقف تصدير الأسماك تسببه بانعكاسات كبيرة على حركة الصيد".

وأضاف، "يتم استيراد بعض الأسماك من مصر لوجود نقص كبير من تواجدها في أسواق قطاع غزة".

وتوقف تصدير الأسماك من القطاع عقب العدوان الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة في 5 - 7 أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي انعكس سلبيا على شريحة الصيادين التي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.

ويعمل نحو 5 آلاف فلسطيني في مهنة الصيد ببحر قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً إنسانية صعبة؛ بفعل حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.

المصدر / فلسطين أون لاين