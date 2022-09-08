فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سرايا القدس" في جنين تنشر مشاهد لاستهداف جيب عسكري بعبوة ناسفة فجر اليوم

نقيب الصيادين: وعود إسرائيلية باستنئاف تصدير الأسماك للضفة

متطرفون يقتحمون "الأقصى" ودعوات للحشد والرباط فيه فجر الجمعة

في الذكرى الثالثة لاستشهاده.. تعرف على  مفجر انتفاضة القدس

معدلات الأمية في فلسطين ضمن الأقل عالميًا

5 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية تساعد على النوم

الاحتلال يصعّد عمليات الهدم في القدس ومستوطنوه ينصبون خيامًا في الخليل

الشكل والجوهر في تجدد مقاومة الضفة

أبو عشيبة.. شقيقان شُغفا بمجال التحكم

غزة.. بسعر 8 شواقل وزن ربطة الخبز 3 كيلو

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

معدلات الأمية في فلسطين ضمن الأقل عالميًا

08 سبتمبر 2022 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:" إن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم بواقع 2.3% بين الأفراد 15 سنة فأكثر لعام 2021".

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في الأراضي المحتلة عام 1948 بلغ 3.6% في العام 2017، حسب بيانات جمعية الجليل.

أما معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.5% في العام 2020 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، فبلغ 25.1% بين الإناث مقارنة بـ14.2% بين الذكور، فيما بلغ معدل الأمية عالميًا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.3%، بمعدل 16.7% بين الإناث، و9.9% بين الذكور.

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في العام 1997 إلى 2.3% في العام 2021.

وبيّن الجهاز أن الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.2% في العام 2021، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.5% لنفس الفترة.

وعلى مستوى المنطقة، انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 5.2% في العام 2021، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.

ويتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية 30-44 سنة أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 24.8% .543 ألف أمي وأميّة في العام 2021 وبلغ 2.4% للفئة العمرية 45- 64 سنة 15.5 ألف أمي وأميّة و0.8% للفئة العمرية 30- 44 سنة 7.0 آلاف أمي وأميّة، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب 15-29 سنة 0.6% 9.4 آلاف أمي وأميّة لنفس العام.

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.3% بواقع 16.2 ألف أمي وأميّة و2.5% في المخيمات بواقع 6.8 آلاف أمي وأميّة و2.1% في التجمعات الحضرية بواقع 52.4 ألف أمي وأميّة في العام 2021.

وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد مراكز محو الأمية في فلسطين بلغت 26 مركزاً، بواقع 5 مراكز في الضفة الغربية و21 مركزاً في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2021/2020، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 663 طالبا وطالبة، منهم 418 ذكراً و245 أنثى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #فلسطين #الضفة الغربية #معدلات الأمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة