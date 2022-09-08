معدلات الأمية في فلسطين ضمن الأقل عالميًا

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:" إن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم بواقع 2.3% بين الأفراد 15 سنة فأكثر لعام 2021".

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في الأراضي المحتلة عام 1948 بلغ 3.6% في العام 2017، حسب بيانات جمعية الجليل.

أما معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.5% في العام 2020 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، فبلغ 25.1% بين الإناث مقارنة بـ14.2% بين الذكور، فيما بلغ معدل الأمية عالميًا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.3%، بمعدل 16.7% بين الإناث، و9.9% بين الذكور.

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في العام 1997 إلى 2.3% في العام 2021.

وبيّن الجهاز أن الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.2% في العام 2021، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.5% لنفس الفترة.

وعلى مستوى المنطقة، انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 5.2% في العام 2021، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.

ويتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية 30-44 سنة أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 24.8% .543 ألف أمي وأميّة في العام 2021 وبلغ 2.4% للفئة العمرية 45- 64 سنة 15.5 ألف أمي وأميّة و0.8% للفئة العمرية 30- 44 سنة 7.0 آلاف أمي وأميّة، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب 15-29 سنة 0.6% 9.4 آلاف أمي وأميّة لنفس العام.

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.3% بواقع 16.2 ألف أمي وأميّة و2.5% في المخيمات بواقع 6.8 آلاف أمي وأميّة و2.1% في التجمعات الحضرية بواقع 52.4 ألف أمي وأميّة في العام 2021.

وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد مراكز محو الأمية في فلسطين بلغت 26 مركزاً، بواقع 5 مراكز في الضفة الغربية و21 مركزاً في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2021/2020، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 663 طالبا وطالبة، منهم 418 ذكراً و245 أنثى.

المصدر / فلسطين أون لاين