غزة.. بسعر 8 شواقل وزن ربطة الخبز 3 كيلو

أكد المدير العام للسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أسامة نوفل، اليوم الخميس، أن الوزارة تتابع الأسعار العالمية بشكل دائم ويومي، منوهًا إلى أن أي انخفاض على الأسعار عالميًا ينعكس إيجابيًا على المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح في حديث صحفي لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الوزارة اتفقت على تخفيض سعر شوال الدقيق واصل للمخابر بـ97 شيقلًا بدلاً من 107 شواقل و100 شيقل واصل للمواطنين، وذلك بعد الانخفاض العالمي على سعر القمح.

وبيَّن أنه تم إصدار قرار بالأمس لجمعية أصحاب المخابر بتعديل وزن ربطة الخبز ل 3 كيلو جرام بدلاً من 2.800 كيلو جرام، بسعر 8 شواقل.

المصدر / فلسطين أون لاين