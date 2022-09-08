توغل آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى وخانيونس.

وأفادت مصادر محلية، أن 8 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج، وكانت الآليات عبارة عن خمس جرافات وثلاثة دبابات، ويساندها من الداخل عدد من الجيبات والآليات

كما توغلت 10 آليات عسكرية إسرائيلية مسافة تقدر بنحو 70 مترًا، شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

وكانت الآليات المتوغلة هي خمس جرافات وكباش ودبابتان و"قرايدرين"، مع تحليق طائرات مُسيرة لجيش الاحتلال في أجواء منطقتي التوغل.

وتتوغل قوات الاحتلال توغلا محدودًا بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضي زراعية وتطلق النار صوب المزارعين، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين