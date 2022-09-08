فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدوري يُكبد خزان الأندية خسائر باهظة

وظائف شاغرة مؤقتة في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

شيرين أبو عاقلة.. "القتل الخطأ المُتَّفق عليه"!

عمليتا إطلاق نار ضد الاحتلال بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

نفق الإرادة ووعد القيادة

للخصوم والأتراب: أنتم أوهنُ مِن نزع إنسانيَّتنا وفلسطينيَّتنا وعروبتنا

توغل آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

المرور بغزة: 3 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

متطرفون يقتحمون "الأقصى" ودعوات للحشد والرباط فيه فجر الجمعة

الباشورة.. مقهى مقدسي يزيد عمره على ألفي عام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

توغل آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

08 سبتمبر 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى وخانيونس.

وأفادت مصادر محلية، أن  8 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج، وكانت الآليات عبارة عن خمس جرافات وثلاثة دبابات، ويساندها من الداخل عدد من الجيبات والآليات

كما توغلت 10 آليات عسكرية إسرائيلية مسافة تقدر بنحو 70 مترًا، شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

وكانت الآليات المتوغلة هي خمس جرافات وكباش ودبابتان و"قرايدرين"، مع تحليق طائرات مُسيرة لجيش الاحتلال في أجواء منطقتي التوغل.

وتتوغل قوات الاحتلال توغلا محدودًا بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضي زراعية وتطلق النار صوب المزارعين، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #جرافات الاحتلال #توغل #تجريف اراضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة