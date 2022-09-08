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متطرفون يقتحمون "الأقصى" ودعوات للحشد والرباط فيه فجر الجمعة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي "الأقصى"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي سياق متصل، انطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط غدًا في المسجد الأقصى، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم"، تلبية لنداء المسجد الأقصى، ولإجهاض مخططات التهويد الإسرائيلية التي يتعرض لها.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض "الأقصى" يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد #دعوات للحشد والرباط

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