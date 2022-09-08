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أسيران شقيقان يدخلان يومهم ال ٣٢ على التوالي في إضرابهما

08 سبتمبر 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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الأسيران الشقيقان موسى - أرشيف

يدخل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام الشهر الثاني و لليوم الـ٣٢ على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري بحسب نادي الأسير الفلسطيني. 

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما) القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

ويشار إلى أن الأسيران ـحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان،  فأحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

بينما يواصل المعتقل جواد جواريش (41 عاما) من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السابع على التوالي، في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله وعرابي.

وذكر نادي الأسير، أن جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.

يُشار إلى أن جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #قوات الاحتلال #أسيران

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