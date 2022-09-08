شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله

اُستشهد شاب فلسطيني، في ساعة مُبكرة من فجر يوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدخل قرية "بيتين" شرق رام الله في الضفة الغربية المُحتلة.

وكعادته، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ "جنود الجيش أحبطوا محاولة هجوم بالقرب من كفر بيتين".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في رام الله، استشهاد مواطن -مجهول الهوية- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية بيتين، شرق مدينة رام الله، فجر اليوم الخميس.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد المواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرا، قرب حاجز "بيت إيل" العسكري.

وكانت قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري على الحاجز المذكور وفي محيطه ليلة أمس، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا واستشهدوا على الحواجز العسكرية للاحتلال، بسبب حالة التوتر التي يعيشها جنوده والذين يبادرون إلى إطلاق النار مع كل حركة يقوم بها المسافرون الفلسطينيون، فيما تبرر سلطات الاحتلال عادة انتهاكات جنودها بأن الفلسطينيين لم ينصاعوا لأوامر الجنود أو أنهم اقتربوا من الجنود بصورة مشبوهة.

المصدر / فلسطين أون لاين