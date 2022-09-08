الاحتلال يصادق على زيادة المكافآت لعائلات القتلى والمعاقين في صفوف قواته

صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى، على زيادة التعويضات لعائلات قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المعاقين، بنسبة 2.45٪، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة العبرية: إن مصادقة لجنة العمل والرفاه في الكنيست على القرار جاءت بدعم من قبل وزير الجيش، وبالتشاور مع وزير المالية.

وفي إطار هذه المكافآت، قالت الصحيفة: إنه ستتم زيادة مبالغ تمويل الاحتياجات الخاصة والعلاج الطبي والتأهيل وزيادة معدلات مكافآت المعاقين من قلة الدخل والمعاقين والدراسات لاكتساب مهنة، وكذلك زيادة المكافآت الممنوحة للأيتام للدراسة في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ومنحة الزواج.

من جهته، قال ممثل المستشار القانوني لوزارة الجيش، طال فورير، إن المكافآت يتم تحديثها كل عام حسب مؤشر الرواتب في قطاع المجتمع العام.

المصدر / وكالات