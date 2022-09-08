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الخارجية السورية: الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب يرقى إلى جريمة حرب

08 سبتمبر 2022 . الساعة 02:16 بتوقيت القدس
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا جريمة حرب.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سورية والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب (إسرائيل) عليها.

وأضافت الخارجية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة.

ولفتت الخارجية إلى أن سورية ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #سوريا #مطار حلب

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