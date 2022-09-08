بالفيديو.. شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله

استشهد مواطن، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من قرية بيتين شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة.

ووفقًا لإعلام الاحتلال، فإن الشاب استشهد بعد رشقه الحجارة على قوات الاحتلال بالقرب من معسكر "بنيامين" العسكري شرق رام الله، ما أدى لإصابة جندي صهيوني بجراح طفيفة.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن "الارتباط المدني الفلسطيني" تبلغ باستشهاد الشاب الذي لم تعرف هويته إلى حد اللحظة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز العسكري وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

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المصدر / فلسطين أون لاين