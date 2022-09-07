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كتلة هوائية خريفية مبكرة تؤثر على طقس فلسطين

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كتلة هوائية خريفية مبكرة تؤثر على طقس فلسطين

07 سبتمبر 2022 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء، بأن كتلة هوائية خريفية مبكرة تؤثر على طقس فلسطين الأيام المقبلة.

وأفاد العلامي، بأن الكتلة الخريفية من المنتظر أن تؤثر على طقس فلسطين، ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن تفاصيل أكثر سيتم نشرها تباعاً حول الكتلة الخريفية.

وبخصوص طقس فلسطين غداً الخميس، أفادت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون حاراً نسبيا، إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#فلسطين #الطقس #خريف

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