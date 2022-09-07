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غانتس يرفض تدخل أمريكا بمعايير إطلاق النار في الضفة

07 سبتمبر 2022 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
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رفض وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، تدخل الولايات المتحدة الأميركية، التي "قالت إنها ستضغط على (إسرائيل) لتغيير معايير إطلاق الرصاص على المدنيين".

وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير جيش الاحتلال واعترافه بقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقال غانتس: إن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هو الوحيد المخول بقرار إطلاق النار على أساس الأوضاع الميدانية، ولم ولن يكون هناك تدخل سياسي في الموضوع".

وكان رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، قد رد أيضا على الطلب الأميركي بالقول، خلال مشاركته في حفل تخريج أُقيم في القاعدة البحرية في حيفا مساء اليوم "إن قادة الجيش فقط هم من يقررون متى وأين يتم إطلاق النار".

وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 أيار/مايو الماضي، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #أميركا #اشيرين أبو عاقلة

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