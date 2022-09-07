نشطاء يدعون للتغريد والتفاعل على وسم "الضفة تنتفض" غداً

دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في حملة تغريد وتفاعل على وسم "الضفة تنتفض"، وذلك يوم غدٍ الخميس.

وأشار النشطاء إلى أن الحملة الالكترونية ستبدأ الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك احتفاءً بما تصنعه المقاومة في الضفة الغربية.

وأكد مراقبون أن الضفة في حالة تعافي للمقاومة، وهي في تصاعد وانتشار مستمر، موضحين أنها انتشرت بشكل متسارع في عموم الضفة الغربية، بعد أن كانت محصورة في جنين ونابلس.

ويشير تصاعد عمليات المقاومة في الضفة خلال هذه الأيام، إلى تمسك الشعب الفلسطيني بحقه الطبيعي في مواجهة المحتل، مهما تغيرت الظروف والأحوال، بحسب المراقبين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين