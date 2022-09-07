فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشطاء يدعون للتغريد والتفاعل على وسم "الضفة تنتفض" غداً

الاحتلال يمدد إبعاد شابين عن القدس أربعة أشهر

"لجنة العمل الحكومي" تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

حلايقة: تصاعد المقاومة بالضفة تأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه

"الاقتصاد" تقرر زيادة وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين جربوع خطير

غزة.. صحفيون يشتكون من مماطلة "النقابة" بإجراءات انضمامهم لنيل العضوية

بعد موافقتهما على مشروع "نيمبوس".. مختص: جوجل وأمازون شريكتان مع الاحتلال

مركز حقوقي: 5 مرضى توفوا بغزة من جراء قيود الاحتلال خلال 2022

دعوات للحشد في "الأقصى" تصديًا لمخطط المستوطنين "النفخ في البوق"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

نشطاء يدعون للتغريد والتفاعل على وسم "الضفة تنتفض" غداً

07 سبتمبر 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
...

دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في حملة تغريد وتفاعل على وسم "الضفة تنتفض"، وذلك يوم غدٍ الخميس.

وأشار النشطاء إلى أن الحملة الالكترونية ستبدأ الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك احتفاءً بما تصنعه المقاومة في الضفة الغربية.

وأكد مراقبون أن الضفة في حالة تعافي للمقاومة، وهي في تصاعد وانتشار مستمر، موضحين أنها انتشرت بشكل متسارع في عموم الضفة الغربية، بعد أن كانت محصورة في جنين ونابلس.

ويشير تصاعد عمليات المقاومة في الضفة خلال هذه الأيام، إلى تمسك الشعب الفلسطيني بحقه الطبيعي في مواجهة المحتل، مهما تغيرت الظروف والأحوال، بحسب المراقبين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة تنتفض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة