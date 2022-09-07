فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للحشد في "الأقصى" تصديًا لمخطط المستوطنين "النفخ في البوق"

حلايقة: تصاعد المقاومة بالضفة تأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه

"لجنة العمل الحكومي" تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين جربوع خطير

"الاقتصاد" تقرر زيادة وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

بعد موافقتهما على مشروع "نيمبوس".. مختص: جوجل وأمازون شريكتان مع الاحتلال

غزة.. صحفيون يشتكون من مماطلة "النقابة" بإجراءات انضمامهم لنيل العضوية

مركز حقوقي: 5 مرضى توفوا بغزة من جراء قيود الاحتلال خلال 2022

أهالي المعتقلين السياسيين في سجن أريحا يهددون بالإضراب عن الطعام

الضفة.. توثّيق 315 انتهاكًا لأمن السلطة خلال أغسطس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ابتداءً من السبت

"الاقتصاد" تقرر زيادة وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

07 سبتمبر 2022 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
...
غزة/ رامي رمانة:

قال المدير العام للإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن انخفاضًا سيطرأ في أسعار بيع الدقيق للمخابز، وربطة الخبز للمستهلك في قطاع غزة، بدءًا من السبت المقبل.

وأوضح أبو موسى في تصريح لصحيفة "فلسطين"، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة وزارة الاقتصاد الوطني لأسعار الدقيق والخبز تقرر رفع وزن ربطة الخبز للمستهلك لتصل إلى 3 كيلو جرام، بدلًا من 2800 جرام مع بقاء سعرها كما هو 8 شواقل.

وأضاف أنه تقرر أيضاً خفض سعر شوال الدقيق للمخابز عند سعر 97 شيقلًا، وللمستهلك 100 شيقل.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة انخفاضات متواصلة إثر توقيع روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بخصوص تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب.

#غزة #وزارة الاقتصاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة