"الاقتصاد" تقرر زيادة وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

غزة/ رامي رمانة:

قال المدير العام للإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن انخفاضًا سيطرأ في أسعار بيع الدقيق للمخابز، وربطة الخبز للمستهلك في قطاع غزة، بدءًا من السبت المقبل.

وأوضح أبو موسى في تصريح لصحيفة "فلسطين"، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة وزارة الاقتصاد الوطني لأسعار الدقيق والخبز تقرر رفع وزن ربطة الخبز للمستهلك لتصل إلى 3 كيلو جرام، بدلًا من 2800 جرام مع بقاء سعرها كما هو 8 شواقل.

وأضاف أنه تقرر أيضاً خفض سعر شوال الدقيق للمخابز عند سعر 97 شيقلًا، وللمستهلك 100 شيقل.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة انخفاضات متواصلة إثر توقيع روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بخصوص تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب.