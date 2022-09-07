فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للحشد في "الأقصى" تصديًا لمخطط المستوطنين "النفخ في البوق"

وقفة للصحفيين بغزة تنديدًا بجريمة اغتيال الصحفي اغبارية

تشييع جثمان الشهيد يونس التايه في طوباس

أهالي المعتقلين السياسيين في سجن أريحا يهددون بالإضراب عن الطعام

بعد موافقتهما على مشروع "نيمبوس".. مختص: جوجل وأمازون شريكتان مع الاحتلال

مذيعة أخبار أمريكية تصاب بسكتة دماغية على الهواء

"التعليم" بغزة تستأنف "غرس وتعزيز القيم بالمدارس"

أمراض تتفاقم بحلول "الخريف".. تعرَّف عليها

بوتين: حُمّى العقوبات الغربية تُشكّل تهديدًا للعالم كله

الاحتلال يقرر افتتاح بعثته التجارية في المغرب العام المقبل

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يفرج عن الأسيرة منى قعدان من جنين

07 سبتمبر 2022 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، عن الأسيرة منى حسين قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بعد اعتقال دام 18 شهراً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قعدان في الثاني عشر من ابريل 2021، بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته واعتقالها واقتيادها إلى تحقيق الجلمة، حيث تم تأجيل محاكمتها لـ 15 مرة.

وتعرضت قعدان للاعتقال عدة مرات أمضت خلالها 8 سنوات في سجون الاحتلال، وخاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 14 أكتوبر 2021م، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام وتحسين ظروف الاعتقال.

يشار إلى أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكمًا بتاريخ 16 يونيو 2022م، بحق الأسيرة قعدان بالسجن الفعلي لـ 18 شهرًا وغرامة مالية 7 اَلاف شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #الاحتلال #جنين #منى قعدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة