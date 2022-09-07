الاحتلال يفرج عن الأسيرة منى قعدان من جنين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، عن الأسيرة منى حسين قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بعد اعتقال دام 18 شهراً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قعدان في الثاني عشر من ابريل 2021، بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته واعتقالها واقتيادها إلى تحقيق الجلمة، حيث تم تأجيل محاكمتها لـ 15 مرة.

وتعرضت قعدان للاعتقال عدة مرات أمضت خلالها 8 سنوات في سجون الاحتلال، وخاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 14 أكتوبر 2021م، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام وتحسين ظروف الاعتقال.

يشار إلى أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكمًا بتاريخ 16 يونيو 2022م، بحق الأسيرة قعدان بالسجن الفعلي لـ 18 شهرًا وغرامة مالية 7 اَلاف شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين