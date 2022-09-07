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أمراض تتفاقم بحلول "الخريف".. تعرَّف عليها

07 سبتمبر 2022 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أكد أخصائي المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، أنّ أمراض الرئة والتنفس الحادة وفيروس كورونا، تحتد مع حلول موسم الخريف، مشيرًا إلى أنّ أمراض القلب والأوعية والأمراض النفسية لها طابع موسمي أيضًا.

وبيّن أنّ سبب ذلك يكمن في أنّ التقلبات في الأحوال الجوية مرهقة لجسم الإنسان، لذلك فإنّ الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يواجهون تغيرات حادة في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وآلامًا في القلب والذبحة الصدرية. أما الذين يعانون من أمراض الرئة فقد يُصيبهم سعال خفيف.

وقال: "إذا تمت السيطرة على المرض بشكل جيد واهتم الإنسان بجسده، فإنّ العوامل المذكورة لا تؤثر عليه كثيرًا. ومن يتجاهل العلاج، تبدأ العوامل البيئية في التأثير عليه بقوة أكبر، وقد يواجه مشاكل صحية بالفعل  في موسم الخريف.

وحسب عالم المناعة، فإنّ الخريف والشتاء ومطلع الربيع كذلك، هي فترة مواتية لتطوّر فيروس كورونا وأمراض التنفس بسبب تقلبات الرطوبة، وأشار العالم إلى الدراسات التي أكّدت أنّ رطوبة الهواء لها أهمية كبيرة في تطوّر هذه الأمراض.

وأشار إلى أنّ الروس الذين يعانون من أعراض أمراض التنفس الحادة طُلب منهم البقاء في المنزل، وذلك بغض النظر عن نتائج فحص اختبار فيروس كورونا.

وفي حال تدهور الصحة تنصح هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروس عزل أنفسهم والحد من التواصل مع الآخرين.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بتشابه أعراض مرض فيروس كورونا وأمراض تنفس فيروسية أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمراض #موسم الخريف

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