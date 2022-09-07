بوتين: حُمّى العقوبات الغربية تُشكّل تهديدًا للعالم كله

قال الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، إنّ حُمّى العقوبات الغربية تُشكّل تهديدًا للعالم كله، معتبرًا أنّ الولايات المتحدة قوضت أسس النظام الاقتصادي العالمي.

جاءت تصريحات بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في نسخته السابعة في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي.

وأضاف بوتين: "تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حُمّى العقوبات (الغربية)".

وذكر أنّ التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقًا لنتائج العام الجاري سيكون عند 12 بالمئة، مضيفًا أنّ روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية.

وتابع: "الوضع الاقتصادي في روسيا استقر، لكنّ المصاعب لا تزال قائمة وخصوصًا المتعلقة بالإمدادات من الخارج"، مضيفًا: "من المستحيل عزل روسيا ويكفي فقط النظر إلى الخريطة".

ونوّه إلى أنّ أحد أسباب إغلاق الشركات في أوروبا هو قطع العلاقات التجارية مع روسيا، قائلًا: "الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين ويواصلون خداع الدول الفقيرة".

وأردف بالقول: "الدول الغربية ستدخل في أزمة اقتصادية واجتماعية لأنها تهتم فقط بمصالح الأغنياء، ربما يستحق الأمر توقيف تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغنية، سأستشير الرئيس التركي أردوغان بشأن هذا الموضوع".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه سيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية، مؤكدًا أنّ الاقتصادات الآسيوية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الغربية.

ويجذب المنتدى أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة، وتقول موسكو إنه منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر / وكالات