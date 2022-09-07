فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"تشيلسي" يُقيل مدربه الألماني "توخيل"

"هيئة": الأسيران مطر وصبيح يتعرضان إهمال طبي متعمد

غزة.. المباحث العامة تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

مستوطنون متطرفون يُتلفون مشروعًا للريّ شرق نابلس

الريماوي: الواقع الصحفي في الضفة يعيش "مهزلة"

الاحتلال يهدم "العراقيب" للمرة الـ206 على التوالي

نشطاء يحيون الذكرى الأولى لعملية "نفق الحرية"

الاحتلال يقرر افتتاح بعثته التجارية في المغرب العام المقبل

وظيفة شاغرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة

الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بقيمة 5 آلاف دولار

غزة.. المباحث العامة تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

07 سبتمبر 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

ضبطت المباحث العامة في محافظة غزة -دائرة مباحث المرور، اليوم الأربعاء، 3 دراجات نارية مسروقة بقيمة 5 آلاف دولار.

وأوضحت مباحث المرور، في بيان صحفي: أنه "خلال جولاتها التفتيشية على الدراجات النارية ومن خلال فحص رقم الشاصي تبيّن أنّ الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدّموا شكاوى بفقدانها".

كما ذكرت، أنها ضبطت الدراجات النارية بحوزة ثلاثة من اللصوص وبالتحقيق الأولي معهم أقرّوا بما نُسب إليهم، مشيرة إلى أنه تمت إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المباحث العامة #دراجات نارية #جولات تفتيشية #دراجات نارية مسروقة #ضبط دراجات نارية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة