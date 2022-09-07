غزة.. المباحث العامة تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

ضبطت المباحث العامة في محافظة غزة -دائرة مباحث المرور، اليوم الأربعاء، 3 دراجات نارية مسروقة بقيمة 5 آلاف دولار.

وأوضحت مباحث المرور، في بيان صحفي: أنه "خلال جولاتها التفتيشية على الدراجات النارية ومن خلال فحص رقم الشاصي تبيّن أنّ الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدّموا شكاوى بفقدانها".

كما ذكرت، أنها ضبطت الدراجات النارية بحوزة ثلاثة من اللصوص وبالتحقيق الأولي معهم أقرّوا بما نُسب إليهم، مشيرة إلى أنه تمت إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين