الاحتلال يقرر افتتاح بعثته التجارية في المغرب العام المقبل

صرّحت وزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن "(إسرائيل) ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل 2023".

ووفق موقع " i24NEWS" الإسرائيلي بأن "إعلان باربيفاي جاء في مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقالت باربيفاي: إن "إمكانات التعاون الاقتصادي بين (إسرائيل) والمغرب في الوقت الحديث أصبحت توصف بأنها هائلة".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن سلطات أعادت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات وصفت بالخطيرة شملت التحرش بنساء محليات واختفاء "هدية ثمينة" من الممثلية الإسرائيلية.

واستدعت الخارجية الإسرائيلية غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

واستأنفت دولة الاحتلال والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات