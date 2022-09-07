حماس تنعى شهيد طوباس وتؤكد أن ملحمة الضفة متواصلة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيد طوباس يونس غسَّان تايه، (21 عامًا)، الذي ارتقى برصاصة مباشرة في القلب فجر اليوم الأربعاء، أطلقها عليه جنود الاحتلال، بعد اقتحام المدينة.

وعبرت حماس في بيان لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، عن فخرها واعتزازها بقوافل شهداء شعبنا الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق أمام شعبنا لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة.

وأكدت الحركة أنَّ الملحمة البطولية التي تصنعها اليوم الضفة الغربية المحتلة، بتلاحم رجالها ونسائها وشبابها في مواجهة إجرام الاحتلال وعدوانه، والتصدّي لقطعان مستوطنيه، وهي تقدّم في ذلك التضحيات والشهداء، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها.

ودعت جماهير شعبنا على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها، كما نشدّ على أيادي الأبطال ثوّار الضفة لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وأعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن استشهاد الشاب تايه متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها فجر الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قضاء طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ الشاب تايه استُشهد برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفارعة، متأثرُا بإصابته الخطيرة جدًّا برصاصة مباشرة بالقلب.

المصدر / فلسطين أون لاين