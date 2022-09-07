الطالب "الهريني" يتنسم الحرية بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

تنسم الطالب في جامعة القدس أبو ديس، براء إبراهيم الهريني من الخليل، الحرية بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وهنأت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس الطالب في كلية الإعلام الهريني بمناسبة الإفراج عنه.

وقالت الكتلة إنّ الأسير المحرر الهريني ناشط في صفوفها وله مسيرة من العطاء والتحدي والتضحية، كلّفته اعتقالات متتالية وحرمان من التخرج لسنوات.

واعتقل الهريني في20 مايو 2021 خلال مروره على حاجز الكونتينر العسكري الإسرائيلي أثناء عودته إلى منزل عائلته في يطا.

ويُعدُّ الطالب براء من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس وهي إحدى التهم التي وُجّهت له في سجون الاحتلال، وقد خاض تجارب الاعتقال والاختطاف في سجون الاحتلال والسلطة، منذ سنته الدراسية الأولى.

وسبق أن اعتُقل الهريني عام 2018 لمدة ستة أشهر في سجون الاحتلال، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.

ويستهدف الاحتلال طلاب الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة بسلسلة من الاعتقالات والانتهاكات، بهدف التأثير على عزيمتهم في مواجهة المحتل والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين