المعتقلان "موسى" يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى، اليوم الأربعاء، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

من جهته، قال نادي الأسير: إنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة أشهر".

وأوضح في بيان مقتضب، أنّ المعتقل أحمد نُقل مؤخرًا عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يُعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

ورفضت (محكمة) الاحتلال الصورية استئنافًا تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عامًا)، وعدال (34 عامًا) القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

يُشار إلى أنّ أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علمًا أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثّرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

المصدر / فلسطين أون لاين