منتخب الشباب يخسر مباراته الثانية أمام فيتنام

غزة / مؤمن الكحلوت:

خسر المنتخب الوطني للشباب تحت "20" عاماً، مباراته التجريبية الثانية، أمام منتخب فيتنام بهدفين نظيفين، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس اسيا، التي تستضيفها لاوس الشهر الحالي.

وكان الفدائي الشاب قد تعادل سلبياً في مباراته الأولى أمام فيتنام أيضاً، التي تستضيف المعسكر المغلق منذ أسبوع تقريباً.

وتُغادر بعثة المنتخب للاوس اليوم الأربعاء، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس اسيا، حيث يلعب الفدائي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات ( اليابان، واليمن، ولاوس، وجوام)، حيث يفتتح الفدائي أولى مبارياته في المجموعة أمام المنتخب اليمني في العاشر سبتمبر المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.