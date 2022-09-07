منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعداداً لكأس العرب

غزة / مؤمن الكحلوت:

يواصل منتخب كرة القدم الشاطئية تدريباته على ملعب نماء الترابي، استعداداً لبطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1-7 من أكتوبر القادم.

وقلص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن سامي سالم، تدريبات الفريق لتدريبين أسبوعيا فقط، بسبب التزام اللاعبين مع أنديتهم في بطولة الدوري العام.

ويركز سالم خلال التدريبات على الجانب التكتيكي والفني، مع جاهزية اللاعبين بدنيا من خلال فترة الإعداد التي خاضوها خلال الفترة السابقة، أو مع أنديتهم، على أن يخوض مباريات داخلية بين اللاعبين بسبب انشغال اللاعبين مع الأندية في بطولة الدوري.

وسيزيد سالم عدد التدريبات أسبوعيا مع وصول الدعوة رسميا من الجهة المنظمة، لمعرفة عدد أفراد القائمة، علما أنه تم تقليص القائمة من 25 لاعباً، إلى 12 لاعباً و4 حراس.

ويحظى منتخب الشواطئ باهتمام كبير من جانب اتحاد الكرة، خاصة أن لديه استحقاقات مهمة، بخلاف البطولة العربية، فهذا المنتخب ينتظر ان يشارك في البطولة الآسيوية التي لم يعلن عن موعد إقامتها حتى الآن.