مدريد يستهل مشواره القاري بثلاثية في سيلتيك وانتصاران لباريس والسيتي

ستهل ريال مدريد، مشواره في بطولته المفضلة، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سيلتيك الإسكتلندي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56، و60، و77.

وبهذا الانتصار يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر شاختار دونيتسك، ويأتي سيلتيك في المركز الرابع بدون نقاط.

وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه يوفنتوس، بهدفين لهدف، مساء اليوم الثلاثاء، ليحسم أولى قمم دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

تقدم سان جيرمان بثنائية كيليان مبابي في الدقيقتين (5 و22)، وقلص ويستون ماكيني الفارق لليوفي في الدقيقة (53).

بهذه النتيجة يتقاسم بي إس جي صدارة المجموعة الثامنة مع بنفيكا البرتغالي، بينما يقبع يوفنتوس في ذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد.

استهل مانشستر سيتي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز سهل على مضيفه إشبيلية (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة من المسابقة.

وسجل إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين (20 و67) وفيل فودين في الدقيقة (58) وروبن دياز في الدقيقة (90+2) أهداف اللقاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

المصدر / وكالات