الصين وروسيا تتخطيان الدولار.. الروبل واليوان مقابل الغاز

قالت شركة غازبروم الروسية، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسية إلى الصين لليوان والروبل بدلا من الدولار.

وذكر أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني "مفيد للطرفين"، لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، و"سيضرب مثالا يحتذى به للشركات الأخرى".

يعد هذا التحول جزءًا من مسعى روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي واليورو والعملات الصعبة الأخرى في نظامها المصرفي وفي التجارة، وهو دافع سرعته موسكو منذ أن تعرضت لعقوبات غربية ردًا على غزوها أوكرانيا.

وتعمل روسيا على إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الصين ودول أخرى غير غربية، لا سيما كأسواق جديدة لصادراتها الحيوية من الطاقة.

وأجبر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام، العملاء الأوروبيين على فتح حسابات بنكية بالروبل لدى Gazprombank والدفع بالعملة الروسية، إذا أرادوا الاستمرار في تلقي الغاز الروسي. وقد قطعت الإمدادات عن بعض الشركات والدول التي رفضت شروط الصفقة.

وقعت روسيا على تمديد تاريخي بقيمة 37.5 مليار دولار لاتفاقها لتوريد الغاز إلى الصين عشية الغزو. وكانت بدأت في ضخ الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا البالغ طوله 3000 كيلومتر في أواخر العام 2019.

وأشاد بوتين بهذه الخطوة باعتبارها "حدثًا تاريخيًا حقيقيًا، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية، ولكن قبل كل شيء بالنسبة لنا، من أجل روسيا والصين".

المصدر / وكالات