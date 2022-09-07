تظاهرة في أم الفحم تنديدا بجريمة قتل الصحفي إغبارية

تظاهر، مساء الثلاثاء، العشرات من أهالي أم الفحم في الداخل المحتل أمام مركز شرطة الاحتلال في المدينة، تنديدا بجريمة قتل الصحفي نضال إغبارية (44 عاما)، وتقاعسها في ملف الجريمة المستشري في المجتمع العربي.

وجاءت التظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، بالإضافة إلى "الحراك الفحماوي الموّحد"، الذي تأسس العام الماضي لكبح الجريمة المتفشية في المدينة بشكل خاص، والمجتمع العربي بشكل عام.

ورفع المتظاهرون صور الصحفي نضال إغباريّة، كما ارتدوا قمصانا تحمل صورته.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل موجة عنف تحصد الأرواح دون حسيب أو رقيب من قبل شرطة الاحتلال التي تتقاعس بوضع حد للجريمة. وبلغت حصيلة الضحايا في جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري 75 ضحية، من بينها 9 نساء.

المصدر / فلسطين أون لاين