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حل مشكلة تعطل حسابات "واتساب" لدى بعض المستخدمين

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حل مشكلة تعطل حسابات "واتساب" لدى بعض المستخدمين

07 سبتمبر 2022 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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تطبيق واتساب

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء الثلاثاء، عن معالجة تعطل حسابات تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" عند بعض المستخدمين.

وأوضحت الوزارة أن العديد من الحسابات تعرضت الى توقف كامل وبشكل مفاجئ، وبعد التواصل مع إدارة شركة واتساب والمتابعة الحثيثة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الاتصالات تبين وجود خلل فني طارئ لدى الشركة، حيث تسبب في توقف هذه الحسابات. ودعت الوزارة المستخدمين الى إعادة تفعيل الحساب وفقا للرقم السابق المستخدم من طرفهم، كما دعتهم لاستخدام الرمز الدولي الفلسطيني 00970 كمقدمة لكافة تطبيقات التواصل والاتصال. وأهابت بكافة المستخدمين انه في حال واجهتهم مشكلة لاستعادة الحساب الخاص بهم التواصل مع مركز الاتصال الوطني 131.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #واتساب #وزارة الاتصالات #تواصل اجتماعي

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