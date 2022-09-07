حراك المعلمين بالضفة يعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس

أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية عن الشروع بالإضراب في المدارس بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس.

وقال الحراك في تصريح صحفي: إن "إعلان الإضراب بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس يأتي احتجاجاً على تنصل حكومة اشتية من الاتفاق حول زيادة الرواتب".

وكان الحراك المعلمين أعلن عن تجميد الإضراب العملي والإداري (عدم افتتاح العام الدراسي 2022/2023) حتى إشعارٍ آخر، لإعطاء الحكومة فرصة لإثبات حسن نواياها لحين نزول الرواتب.

وأكد الحراك أنه سيجمد وسيستقبل المعلمون الطلبة بشكل طبيعي "كي يثبتوا للقاصي والداني أنهم موطن الكرم، إلى أن تثبت الجهات الرسمية حسن نواياها".

وأشار إلى أنه "لا ينظر إلى الفتات الذي أتى به الإتحاد مؤخراً كإنجاز، إنما بعض حقوقنا ردت إلينا، حيث كان قسم كبير منها وهمي للاستهلاك الإعلامي، وعليه فإننا سنتمسك بحقنا المشروع بممارسة الفعاليات مهما كان شكلها حتى تحقيق كامل المطالب، لا سيما ما يخص إخواننا المتقاعدين أيضاً، حيث وردنا من مصدر موثوق أن لا راتب كامل لهذا الشهر".

المصدر / فلسطين أون لاين