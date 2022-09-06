الدائرة الفنية لـ"حماس" تؤيد المخرج الفلسطيني محمد خميس

أعربت دائرة الإنتاج الفني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن عظيم امتنانها وتأييدها للمخرج الفلسطيني محمد خميس لقراره الجريء والشجاع بمنع عرض فيلمه "ثلاث قصص من غزة" في مهرجان دوكافيف السينمائي الصهيوني.

الجدير بالذكر أن فيلمه الوثائقي القصير "ثلاث قصص من غزة" الذي أنتجه المخرج خميس فاز بجائزة أفضل مخرج ضمن مسابقة مهرجان (مندفيلد Mindfield) السينمائي الذي نظم في ولاية نيومكسيكة في التاسع من أغسطس/ آب الجاري.

ودعت الدائرة جميع المخرجين والكتاب والفنانين من كل دول العالم إلى اتباع خطوات المخرج خميس في التعبير عن رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال ومقاطعته، ومن ضمنها التطبيع الفني.

كما دعت المنتجين وشركات الإنتاج الفني إلى تبني الطاقات المناهضة للاحتلال ودعم الأعمال الفنية التي تظهر معاناة وبطولات الشعب الفلسطيني أمام العالم أجمع، وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين