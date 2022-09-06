الأسير "سرحان" يعاني وضعًا صحيًّا متدهورًا وعزلًا مستمرًّا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير عماد مصطفى سرحان (43 عامًا) من مدينة حيفا المحتلة، والمحكوم بالسجن المؤبد إضافة إلى 10 سنوات، يعاني وضعًا صحيًّا متدهورًا وعزلًا مستمرًّا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن سلطات الاحتلال عمدت إلى اتباع سياسة العزل الانفرادي بحق الأسير سرحان لأوقات طويلة، أبرزها عام 2008م، إذ أمضى 4 سنوات متواصلة بالعزل، بزعم أن له ملفًّا سريًّا ويشكل خطرًا على السجانين، وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية، خاصة بإشراف جهاز "الشاباك".

وذكرت أنه نتيجة لسنوات سجنه الطويلة والتعذيب القاسي الذي تعرض له، أصبحت لديه مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة، إضافة إلى دهون بالدم والضغط ويتنقل اليوم على كرسي متحرك، إذ لا يستطيع المشي على قدميه.

وأشار إلى أن الأسير سرحان كان يعاني وجود نقطة سوداء بعموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلقَّ العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيًّا، للتضييق عليه، ومضاعفة معاناته.

واعتقل المعتقل سرحان بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من شهرين، وأمضى حتى الآن 20 عاماً متنقلاً بين السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين