الاحتلال يمدد اعتقال الأسير أنس حمارشة من جنين

مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير أنس حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين حتى 26/10/2022.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن محكمة سالم العسكرية قررت تمديد اعتقال حمارشة، القابع في سجون الاحتلال منذ 11 شهرا.

واعتقل حمارشة في 25/10/2021 بعد اقتحام منزل والده الأسير الشيخ عدنان حمارشة في بلدة، وتعرض خلالها للاعتداء والضرب من قبل جنود الاحتلال.

وتعرض أنس لحظة اعتقاله للاعتداء والضرب من قبل جنود الاحتلال الذين نفذوا عمليات تفتيش في منزل والده بشكل همجي.

والأسير أنس هو نجل القيادي الأسير الشيخ عدنان حمارشة، والذي بات مقعدا نتيجة اعتقالاته السابقة وتعرضه للتعذيب الشديد.

وسبق أن جددت ذات المحكمة في يوليو الماضي، الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير عدنان ياسين حمارشة (56 عامًا) لمدة 4 شهور.

واعتقل القيادي حمارشة بتاريخ 30/3/2022، عقب اقتحام منزله ليلتحق بنجله أنس المعتقل منذ قرابة 11 شهراً.

والقيادي حمارشة ونجله يقبعان في سجن "مجدو"، وهو أسير محرر أمضى في معتقلات الاحتلال ما يزيد عن 14 عامًا غالبيتها في الاعتقال الإداري.

كما تعرضت زوجته وأبناؤه للاعتقال لدى الاحتلال ومصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة وحواسيب وسيارة خاصة مملوكة للعائلة.

وفي سنوات الحرية الماضية، كان القيادي حمارشة وما زال ممنوعا من السفر، يضاف إلى ذلك اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة أكثر من مرة وفي إحداها اعتقلت معه زوجته.

المصدر / فلسطين أون لاين