ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 65

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي قدرت قوته بنحو 6.8 درجات، والذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" إلى 65 قتيلا على الأقل و12 مفقودا.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن السلطات المحلية قولها إن "عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "سيتشوان" (جنوب غرب) بلغ 65 قتيلا على الأقل، و12 مفقودا".

ووقع الزلزال، الإثنين، عند الساعة 12:52 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينيتش)، بحسب المصدر نفسه.

ومن بين القتلى، هناك 37 شخصا في ولاية "قانتسي" بإقليم التبت ذاتي الحكم (متاخم لمقاطعة سيتشوان)، و28 آخرون في محافظة "شيميان"، بحسب "شينخوا".

وأضافت الوكالة أن "المراكز الصحية استقبلت 170 جريحا في قانتسي، بمن فيهم 56 شخصا بحالة صحية خطرة".

كما تشير التقديرات الأولية إلى إصابة 78 شخصا في محافظة "شيميان" التابعة لمقاطعة سيتشوان.

وأطلقت مقاطعة سيتشوان أعلى مستوى للاستجابة الطارئة للزلزال.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية، مساء الإثنين، بلغت 46 قتيلا و16 مفقودا.

ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، ضرب الزلزال منطقة قرب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان، على عمق 16 كيلومترًا.

المصدر / الأناضول