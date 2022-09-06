وظائف شاغرة في جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعلان توظيف صادر عن جمعية برنامج غزة للصحة النفسية GCMHP تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: وظيفة باحث/ة Researcher

المهام الرئيسية:

1- إجراء الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي وتحليلها.

2- تصميم الاستبيانات واختيار العينات التي يغطيها موضوع البحث العلمي.

3- إعداد وكتابة التقارير الإحصائية والبحثية.

4- نشر نتائج الدراسات والأبحاث في المجلات العلمية.

5- الإشراف على تحليل البيانات والقيام بتفسير نتائج الدراسات والبحوث.

6- الإشراف على حفظ البيانات والمعلومات ومتابعة قاعدة البيانات.

7- مساعدة طلاب الدراسات العليا لإجراء البحوث المطلوبة بما يخدم أهداف العمل.

8- المشاركة في المؤتمرات وأيام العمل والورش الدراسية والمحاضرات.

9- التعاون مع الدوائر والوحدات في البرنامج لتقييم الأنشطة والمشاريع التي ينفذها البرنامج حسب المطلوب.

10- القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول المباشر وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.

المهارات المطلوبة:

- مهارة عالية في استخدام برامج التحليل الاحصائي مثل SPSS، Excel، Atlas ti.

- مهارة عالية في إعداد وكتابة التقارير البحثية وخاصة في مجال الأبحاث التطبيقية والعيادية ونشر الأبحاث في مجلات علمية.

- مهارة عالية في اللغة الإنجليزية (كتابة، قراءة، محادثة).

- مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب التطبيقية والإحصائية وتصفح الانترنت.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

ثانياً: وظيفة مساعد باحث مساعد/ة باحث Research Assistant

المهام الرئيسية

1- إعداد مقترحات الأبحاث ووثائق المشاريع المختلفة.

2- المساهمة في إدخال البيانات وتحليلها وكتابة التقارير النهائية بالمخرجات.

3- المساهمة في جمع البيانات اللازمة لإنجاز الأبحاث وتقييم المشاريع الدورية وغير الدورية.

4- عمل تقييم لكافة المشاريع المنجزة وكذلك الأنشطة والخدمات الإكلينيكية والمجتمعية المختلفة.

5- السعي المتواصل لتطوير آليات العمل في مجال البحث العلمي بما يتناسب مع توجهات البرنامج.

6- إعداد وتقديم التقارير البحثية والتقييمية المطلوبة الدورية وغير الدورية.

7- إجراء الدراسات والأبحاث والتقييمات الدورية.

8- تعميم نتائج الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي من خلال مجلات دولية محكمة، وتعميم الأبحاث على المجتمع الدولي والمحلي.

9- حفظ البيانات والمعلومات ومتابعة قاعدة البيانات والارشفة بشكل دوري.

10- المساعدة بالمهام التحضيرية للأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية وورشات العمل العلمية والبحثية.

11- القيام بجميع الأعمال الإدارية المكتبية المتعلقة بوحدة الأبحاث والدراسات.

12- تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب في التقدم للوظائف السابقة ويتوفر لديه/ها الشروط اللازمة مراجعة وحدة الشئون الإدارية والموارد البشرية في المقر الرئيسي للجمعية -غزة/ تل الهوا –غرب دوار الدحدوح هاتف رقم: 2641513 لاستلام طلب التوظيف وتعبئته وتقديمه مصحوباً بالسيرة الذاتيةCV وصورة عن الشهادات العلمية المصدقة وشهادات الخبرة وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ورسالة تغطية Cover Letter باللغة الانجليزية موضحاً فيها رغبته/ـا في التقدم للوظيفة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022 الساعة الواحدة ظهراً ولن ينظر لأي طلب بعد هذا التاريخ.