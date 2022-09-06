لجنة بالتشريعي تناقش خطط "الحكم المحلي" لتحسين خدمات المخيمات

في إطار متابعتها لأوضاع المخيمات زارت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي برئاسة النائب د. عاطف عدوان، وزارة الحكم المحلي، بحضور مقرر اللجنة النائب د. سالم سلامة، وأعضاؤها النواب د. أحمد أبو حلبية ود. يوسف الشرافي.

وكان في استقبال لجنة اللاجئين وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، والوكيل المساعد حسن أبو ريالة، وبعض المدراء العامون في الوزارة.

وثمن النائب عدوان جهود وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بمتابعة أعمال الهيئات المحلية ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكداً على ضرورة تجويدها وتطويرها بما يخدم مصالح المواطن والمجتمع.

وأكد على ضرورة دراسة أي مقترح بشكل معمق ومنهجي وموضوعي مع المعنيين وعقد ورش عمل على أكثر من مستوى بهدف اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة، مشدداً على مسئولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في تقديم وتحسين الخدمات للمخيمات الفلسطينية في كافة المناطق وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة بما فيها الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية والبنية التحتية.

من جانبه، استعرض مطير رؤية وخطط وزارته المتعلقة بأعمال الهيئات المحلية والإشراف على وظائفها واختصاصاتها وواجباتها ووضع الأنظمة واللوائح الازمة لخدمة المواطن، وفقاً لقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م.

وأوضح مطير أن وزارة الحكم المحلي تقيم وبشكل مستمر أداء البلديات من خلال معايير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، منها خطة البلدية ومقوماتها ومفاصل العمل فيها، لمعرفة مواقع الخلل، لافتاً أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة في كافة البلديات.

وبين أن البلديات تواجه تحديات سياسية ومالية في تمويل المشاريع علماً بان الوزارة تعتمد سياسة اللامركزية لكل بلدية لتوفير الدعم المالي للمشاريع من خلال صناديق البلديات.

المصدر / فلسطين أون لاين