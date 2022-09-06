خلف: جرائم الداخل المحتل جزء من مسلسل إجرام ممنهج تجاه شعبنا

قال المتحدث باسم حركة الأحرار ياسر خلف، إن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل وخاصة قتل الصحفيين كما جرى مع الصحفي نضال اغبارية من أم الفحم هو جزء من مسلسل الإجرام الممنهج والمتواصل بحق أبناء شعبنا والصحفيين لإخماد صوت الحق والحقيقة وتغييب الكلمة الحرة وطمس الصورة السوداء المعبقة بدماء الفلسطينيين.

وأضاف خلف في تصريح وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، اليوم الثلاثاء: "لقد أكد أهلنا في الداخل المحتل أن كل المراهنات عليهم بالتخلي عن هويتهم الوطنية والاندماج والتعايش مع الاحتلال أنها مشاريع فاشلة وأسقطوها بوحدتهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم رغم كل المؤامرات والجرائم الصهيونية المنظمة".

وأكمل: "هذه الجرائم لن تنال من عزيمة أهلنا في الداخل ولن تنجح في إخماد ثورتهم وحراكهم الرافض لسياسات الاحتلال وعدوانه المتواصل على حقوقهم وممتلكاتهم".

وشدد خلف على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم فهو من يشجع عليها ويسهل من عملية إفلات المجرمين من محاسبتهم على عكس ما يجري عند تعرض أي مستوطن لأي اعتداء، باعتباره المستفيد والقائم والداعم لها بهدف زرع الرعب في نفوس أبناء شعبنا والنيل من صمودهم وثباتهم في أرضهم.

المصدر / فلسطين أون لاين