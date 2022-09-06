الإعلان عن إحصائية المواليد في قطاع غزة خلال أغسطس الماضي

نشرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في غزة "الشق المدني"، اليوم الثلاثاء، إحصائية المواليد والوفيات في قطاع غزة خلال أغسطس الماضي.

وأظهرت الإحصائية، أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر أغسطس الماضي 5 آلاف و145 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى 388 حالة وفاة.

وذكرت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ" ألفين و641" مولوداً بنسبة تقدر بـ51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7 % بواقع ألفين و504 مولودة.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 955 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 702 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 598 مولوداً جديداً.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و904 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 986 مولوداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 388 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 228 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ58.7 %، مقابل 160 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 41.2 %.

المصدر / فلسطين أون لاين