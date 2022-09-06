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بالصور تشييع جثمان الشهيد "سباعنة" في جنين

06 سبتمبر 2022 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
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شبان يشيعون الشهيد الشاب سباعنة في جنين (تصوير: الأناضول)

شيعت جماهير غفيرة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد موسى سباعنة (29 عاما) في المقبرة الشرقية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد سباعنة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في المسجد الكبير، قبل أن يوارى الثرى.

وردّد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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واستشهد الشاب سباعنة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، واندلاع مواجهات، حيث أسفرت كذلك عن إصابة 22 مواطنا بجروح، أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

وعم الإضراب الشامل والحداد كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس في مدينة جنين، ومخيمها، حدادا على روح الشهيد، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المحافظة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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