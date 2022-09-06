الاتحاد الأوروبي يدعو "السلطة" لصرف مخصصات الشؤون في سبتمبر الجاري

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، شادي عثمان، عن وجود دفعات مالية سيتم تحويلها قريبًا إلى السلطة الفلسطينية، بهدف مساعدتها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للشؤون.

وقال عثمان في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع اتفاقية مع حكومة الاحتلال منذ أسابيع بقيمة 225 مليون يورو، ومنذ لحظة التوقيع باشر الاتحاد بالعمل على تحويل هذه الأموال.

وأضاف: "هناك تحويل لأكثر من دفعة منها لمستشفيات القدس، إضافة إلى دفعة خاصة بتكلفة لقاحات فيروس كورونا، ودفعة لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية برام الله.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي طالب "السلطة" بإجراءات إدارية وهيكلية كانت "السلطة" قد تعهدت بها أمام مؤتمر المانحين، منوهًا إلى أن هناك دفعة مالية قريبة ستكون للمخصصات الاجتماعية.

كما وأعرب عثمان، عن أمله بأن تقوم السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية بصرفها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي، حيث ستعلن الوزارة عن التفاصيل فور تحويل الدفعة من الاتحاد.

وأوضح أن الدفعة ستكون بقيمة 28 مليون يورو وستكون مخصصة لمساعدة السلطة ووزارة التنمية لدفع مخصصات العائلات الفقيرة، متوقعًا أن يتم تحويل الدفعة خلال أسبوعين.

ولفت عثمان إلى أنه سيكون هناك دفعات مالية أخرى خلال الفترة القادمة لمساعدة السلطة على الوفاء بالتزاماتها وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها بعد اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين