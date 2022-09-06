الإعلان عن منح دراسية في الأردن.. هذه تفاصيلها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن للحصول على الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في تخصصات مختلفة.

للاطلاع على تعليمات المقاعد الدراسية للدراسات العليا اضغط هنــــا.

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــا.

آلية تقديم الطلب:

دعت الوزارة أن على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة أعلاه ومن ثم تسليم الوثائق أيضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

وذكرت أن الطلبات تقدم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة، وبخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين