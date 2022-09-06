أردوغان: أوروبا ستمر بشتاء صعب جدًا وهي تجني ما زرعت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تعاني من نقص الغاز حاليا.

وذكر أردوغان، اليوم الثلاثاء أن أوروبا تجني ثمار ما زرعت بشأن الطاقة، مشيراً إلى أن القارة الأوروبية ستمر بشتاء صعب جدًا.

ونوه إلى أن روسيا اضطرت لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا منها والعقوبات التي وقعت عليها.

وصرح أردوغان للصحفيين قبيل توجهه في جولة إلى دول البلقان تشمل البوسنة وصربيا وكرواتيا: "ليس لدينا مشكلة غاز وبوتين اضطر لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا وعقوباتها".

وأوضح: "أوروبا تجني ثمار ما زرعته باتخاذ إجراءات وقرارات ضد روسيا، والأخيرة استخدمت الأسلحة التي بيدها وأهمها الغاز".

المصدر / وكالات