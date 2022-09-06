تعليق "ناري" لوالد الشهيد رعد خازم بعد هدم منزله فجر اليوم

علّق فتحي خازم والد الشهيد "رعد" على عملية اقتحام جنين، وهدم قوات الاحتلال لمنزله فجر اليوم.

وقال والد الشهيد "رعد" في منشور له، على صفحته الخاصة في موقع فيس بوك: ""لله دركم يا أهل فلسطين وأهل جنين، ما أجسركم من أي طينة خلقتم أيها الأبطال".

وأضاف في منشوره: "تقبل الله شهداءنا وشافى الله جرحانا وألبسهم ثوب الصحة والعافية، وفك الله قيد أسرانا وأفرغ اللهم على قلوب أمهاتهم وآبائهم صبرا جميلا".

وختم والد الشهيد "رعد" منشوره بالقول معلقا على هدم منزله: "أما هدم البيت فإنه جهد المقل وأسأل الله أن يتقبل منا وأن يغفر لنا تقصيرنا في خدمة ونصرة ديننا وأن يبنى لنا وللمؤمنين والمؤمنات بيوتا عنده في الجنة".

وفتحي خازم مطارد وعائلته للاحتلال، منذ أن نفذ ولده "رعد" العملية الفدائية في شارع "ديزنغوف" في مدينة (تل أبيب) المحتلة، في 7 إبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل (3) إسرائيليين وجرح (15) آخرين.

وبعد استشهاد منفذ العملية "رعد"، تحول والده فتحي خازم إلى أيقونة للمقاومة والثبات في جنين والضفة الغربية، حين ألقى أمام الحشود أمام منزله كلمات الصبر والصمود والاستبشار بالنصر والتحرير.





المصدر / فلسطين أون لاين