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الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب غزة

06 سبتمبر 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، المزارعين ورعاة الأغنام وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: إن "جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة".

وأضافت: إن "الجنود أطلقوا النار والغاز أيضاً تجاه المزارعين شرق محافظة رفح جنوبا، ودير البلح وسط القطاع، وأجبروا المزارعين على الانسحاب وترك أراضيهم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

يشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، يطلقون النار والغاز بشكل يومي تجاه المزارعين ورعاة الأغنام، ويحرمونهم من الحصول على لقمة عيشهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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