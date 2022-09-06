متطرفون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون جولات استفزازية

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم"، موضحة أن "المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، لا سيما بمنطقة باب الرحمة".



وأكدت أن "قوات الاحتلال واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة".



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين