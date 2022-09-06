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المغرب والجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين

06 سبتمبر 2022 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة العرب لكرة القدم لأقل من 17 عاما، المقامة في الجزائر، بعد فوزه على نظيره اليمني بهدفين دون رد أمس الإثنين.

وأحرز معاذ بوغزران، الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف سعيد الرفاعي، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع.

وضرب المنتخب المغربي موعدا في النهائي مع مستضيف البطولة، منتخب الجزائر، الذي تأهل على حساب نظيره السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل السلبي.

المباراة النهائية لبطولة كأس العرب ستقام الخميس المقبل.

المصدر / وكالات
#المغرب والجزائر #نهائي كأس العرب للناشئين

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