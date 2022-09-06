4 إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات في مخيم الجلزون

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أصيب 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون، والتي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل المسيلة للدموع تجاه الشبان والذين رشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت بتسليم أحد المواطنين نفسه.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وعد الرمحي من المخيم، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يتبع..