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الكشف عن إقامة حي استيطاني قرب بيت صفافا بالقدس المحتلة

06 سبتمبر 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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وحدات استيطانية منتشرة في أراضي القدس

صادقت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، على إقامة حي استيطاني جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.

ووفق مصادر مقدسية، فإن إقامة الحي الاستيطاني الجديد، يأتي لمنع السكان المقدسيين من التوسع، ومن تطوير بلدتهم ومنعهم من البناء مستقبلا.

وذكرت هآرتس أن الحي الاستيطاني الجديد أُطلق عليه اسم "غفعات هشاكيد" ويضم 700 وحدة سكنية استيطانية، حيث يقام هذا المشروع الاستيطاني على حساب أراضي بيت صفافا التي تعاني من نقص كبير في الأراضي للبناء.

وذكرت أن الحي الاستيطاني سيقام على 38 دونما للفلسطينيين، وسيتم بناء 700 وحدة سكنية استيطانية وكنيس ومدرسة وأماكن للترفيه.

وشنت قوات الاحتلال أواسط آذار/مارس الماضي، حملة تجريف وإخطار واسعة، جرّفت خلالها أراضي في بلدة بيت صفافا لإقامة حي استيطاني جديد عليها، اقتلعت خلالها العشرات من الأشجار.

وبعد أعمال التجريف التي جرت في المنطقة، كشف عن منطقة أثرية في قمة بلدة بيت صفافا، حيث تعتزم سلطات الاحتلال إقامة المستوطنة.

وفي مطلع كانون الأول/أكتوبر الماضي، كشف النقاب عن اعتزام بلدية الاحتلال في القدس بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ بمساحة 38 دونماً في بلدة بيت صفافا ستطلق عليها اسم "غفعات هشاكيد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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