بالفيديو.. الاحتلال يفجّر منزل الشهيد رعد خازم في الحي الشرقي بجنين

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد رعد خازم، في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن نحو 50 دورية عسكرية اقتحمت جميع المحاور المؤدية لمدينة جنين، وصولاً للحي الشرقي وحاصرت العمارة السكنية التي تتواجد بها شقة الشهيد رعد خازم، وأخرجت السكان منها ونقلتهم إلى جهة أخرى.

واعتلت القوات العمارات المجاورة للشقة كافّة، وحوّلتها إلى أبراج مراقبة وثكنات عسكرية، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت عمارة النخيل بمدينة جنين، واحتجزت جميع الشبان المتواجدين فيها.

يُشار إلى أن الشهيد رعد خازم، نفّذ عملية إطلاق النار في "ديزنغوف" (بتل أبيب)، قبل حوالي 5 أشهر، وقتل 3 مستوطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين