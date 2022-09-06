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بالفيديو.. الاحتلال يفجر منزل الشهيد رعد حازم في الحي الشرقي بجنين

06 سبتمبر 2022 . الساعة 06:34 بتوقيت القدس
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فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد رعد حازم، في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن نحو 50 دورية عسكرية اقتحمت كافة المحاور المؤدية لمدينة جنين، وصولاً للحي الشرقي وحاصرت العمارة السكنية التي تتواجد بها شقة الشهيد رعد حازم، وأخرجت السكان منها ونقلتهم إلى جهة أخرى.

واعتلت القوات العمارات المجاورة للشقة كافة، وحولتها إلى أبراج مراقبة وثكنات عسكرية، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت عمارة النخيل بمدينة جنين، واحتجزت جميع الشبان المتواجدين فيها.

يُشار إلى أن الشهيد رعد حازم، نفذ عملية إطلاق النار في "ديزنغوف" (بتل أبيب)، قبل حوالي 5 أشهر، وقتل 3 مستوطنين.

رابط الفيديو:
https://t.me/pl24online/118187

المصدر / فلسطين أون لاين
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