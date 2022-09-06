مقتل سيدة وابنتها في جريمة إطلاق نار في اللد

أكدت نجمة داود الحمراء مقتل سيدة وابنتها وإصابة ابنتها الأخرى وصفت جراحها بالمتوسطة، في جريمة إطلاق نار في مدينة اللد المحتلة، الليلة.

​​​​​​ووقعت الجريمة خلال تواجد امرأة وابنتيها داخل سيارة بجانب المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق النار عليهن ثم لاذ بالفرار من المكان.

فيما قالت شرطة الاحتلال إنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يُشار إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغت ما يزيد عن 70 قتيلًا بينهم 7 نساء، آخرهم الصحافي نضال إغبارية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم.

المصدر / فلسطين أون لاين